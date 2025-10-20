Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Valle Seriana
Lunedì 20 Ottobre 2025

La Contrada Bricconi di Oltressenda Alta premiata con le Tre forchette del Gambero Rosso

LA CLASSIFICA. Confermato il ristorante Da Vittorio dei fratelli Cerea. Cinque new entry tra i ristoranti italiani della Guida presentata a Roma. Tra loro anche l’azienda agricola di Giacomo Perletti e chef Michele Lazzarini.

Da sinistra Michele Lazzarini con Giacomo Perletti della Contrada Bricconi di Oltressenda Alta
Da sinistra Michele Lazzarini con Giacomo Perletti della Contrada Bricconi di Oltressenda Alta

Sono 55 i locali che quest’anno sono stati premiati con le Tre Forchette nella guida Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso , presentata a Roma nella giornata di lunedì 20 ottobre. Cinque i nuovi ingressi tra cui la Contrada Bricconi a Oltressenda Alta di Giacomo Perletti con lo chef Michele Lazzarini, allievo di Niederkofler, che ha riportato in vita un borgo del XV secolo in Val Seriana. Confermate invece le Tre Forchette per il ristorante Da Vittorio a Brusaporto dei fratelli Cerea.

La Contrada Bricconi, un borgo completamente restaurato
La Contrada Bricconi, un borgo completamente restaurato
Chicco Cerea, del ristorante Da Vittorio, una garanzia con le Tre Forchette
Chicco Cerea, del ristorante Da Vittorio, una garanzia con le Tre Forchette

Tra i top chef un terzetto di testa col grande ritorno al vertice di Massimo Bottura de La Francescana a Modena, accanto a Enrico Crippa del ristorante Piazza Duomo ad Alba (Cuneo) e Niko Romito del ristorante Reale a Castel di Sangro (L’Aquila), premiati con 97 centesimi, massimo rating, dalle curatrici della trentaseiesima edizione Valentina Marino e Annalisa Zordan. Cinque sono le nuove Tre Forchette: oltre alla nostra Contrada Bricconi e Il Luogo Aimo e Nadia, Villa Maiella, Zia e Marotta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltressenda Alta
Alba
Brusaporto
Modena
Economia, affari e finanza
Turismo, Tempo libero
Servizi finanziari
Storie, Curiosità
Persone
Tempo libero
Gastronomia
Giacomo Perletti
Michele Lazzarini
Gambero Rosso
La Francescana
Reale