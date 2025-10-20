La Contrada Bricconi di Oltressenda Alta premiata con le Tre forchette del Gambero Rosso

Sono 55 i locali che quest’anno sono stati premiati con le Tre Forchette nella guida Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso , presentata a Roma nella giornata di lunedì 20 ottobre. Cinque i nuovi ingressi tra cui la Contrada Bricconi a Oltressenda Alta di Giacomo Perletti con lo chef Michele Lazzarini, allievo di Niederkofler, che ha riportato in vita un borgo del XV secolo in Val Seriana. Confermate invece le Tre Forchette per il ristorante Da Vittorio a Brusaporto dei fratelli Cerea.

Tra i top chef un terzetto di testa col grande ritorno al vertice di Massimo Bottura de La Francescana a Modena, accanto a Enrico Crippa del ristorante Piazza Duomo ad Alba (Cuneo) e Niko Romito del ristorante Reale a Castel di Sangro (L’Aquila), premiati con 97 centesimi, massimo rating, dalle curatrici della trentaseiesima edizione Valentina Marino e Annalisa Zordan. Cinque sono le nuove Tre Forchette: oltre alla nostra Contrada Bricconi e Il Luogo Aimo e Nadia, Villa Maiella, Zia e Marotta.