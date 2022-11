La «forbice» si è allargata: lo stipendio dei dirigenti sette volte quello degli operai

L’anno più buio del Covid, il 2020, è alle spalle. La risalita verso i livelli pre-pandemici è però ancora complessa: le retribuzioni restano in sofferenza e la forbice sociale rischia di allargarsi, specie se di fronte s’intravedono i lampi di una nuova tempesta economica. È quanto si coglie scavando nei nuovi dati dell’Inps dedicati ai lavoratori dipendenti, e in particolare alle retribuzioni medie: nel 2021 in Bergamasca c’è stato sì un deciso rimbalzo rispetto al 2020 (+6,71%), ma si è ancora leggermente al di sotto di quello che era l’andamento del 2019 (-0,60%). Perché? Perché nel 2021 si è ancora lavorato meno – cioè il lavoro è stato spesso più «intermittente» – che nel 2019.