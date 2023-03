Latte di capra di qualità, nella Bassa Bergamasca nasce il progetto di filiera

Un progetto di filiera sul latte di capra per valorizzare il prodotto e portare valore aggiunto sul territorio. Il Dabb (Distretto Agricolo Bassa Bergamasca), ha promosso il primo tavolo tecnico con l’obiettivo di fare sistema e crescere tutti insieme in modo da rispondere alle esigenze delle aziende di trasformazione che producono prodotti caprini. Negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale il numero di capre allevate all’interno dei confini del Dabb, che hanno raggiunto le 5mila unità, con una proiezione che indica un aumento di capi anche per il futuro.