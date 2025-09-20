Burger button
Economia / Bergamo Città
Sabato 20 Settembre 2025

Laureati in lettere ed economia: il tessile guarda ad altri settori

IL CORSO. Mancano periti, ma le figure «ibride» sono essenziali per innovare. In Università presentata la 10a edizione del master dedicato alla filiera.

Astrid Serughetti
Astrid Serughetti
Collaboratrice
A dicembre il master in Tecnologie e processi della filiera tessile
A dicembre il master in Tecnologie e processi della filiera tessile

Ci sono i laureati in lettere, ma c’è anche chi viene dal mondo dell’economia, del marketing, dell’ingegneristica e della comunicazione. In qualche modo queste figure entrano in contatto con aziende tessili più o meno grandi, oppure le fondano, acquisendo solo successivamente le competenze specifiche.

Il master a Bergamo

Lo conferma il professor Stefano Dotti, dell’Università di Bergamo, in occasione della chiusura della 9 edizione (e della presentazione della 10) del master in Tecnologie e processi della filiera tessile: «Chi partecipa al nostro corso è spesso una persona che già lavora nel settore ma che ci è arrivato da altri percorsi di studi e carriera, perciò le aziende hanno necessità di formarli su materiali e processi. Ed è sempre più così - conclude - ora che i percorsi scolastici da perito tessile ne diplomano sempre meno e non ci sono percorsi universitari dedicati le imprese devono attingere da altri bacini e formarli, perché la carenza di personale c’è e si sente».

Le figure «ibride»

La presenza di figure «ibride» è fondamentale anche per l’innovazione del settore, come confermano tutte le startup e le realtà di ricerca e sviluppo che l’Università ha chiamato venerdì 19 settembre a confrontarsi al campus di Ingegneria, regalando ai 14 che hanno concluso il master ed agli interessati, una lezione aperta sul tema dell’innovazione nel tessile. Giorgia Carissimi, responsabile innovazione e sostenibilità di Albini Next, spiega: «Per noi open innovation significa proprio contaminarci ed il team di lavoro su questi temi è stato creato da subito con persone provenienti da ambiti diversi e Paesi diversi. Non solo, a volte ci rendiamo conto che alcuni progetti che avviamo non sono magari utili per il business specifico di Albini, ma lo possono essere per altri. Eppure - conclude - in questi casi troviamo ancora tanta diffidenza ed è difficile avviare collaborazioni».

Tra stilisti e ingegneri

Chi invece ha lavorato con la realtà bergamasca è Pulvera, startup brianzola nata come spin off della Casati flock che da oltre trent’anni realizza questo particolare prodotto, vellutato al tatto, nato proprio dallo scarto dei tessuti. Per Eleonora Casati, ceo e co-fondatrice di Pulvera, guardare ad altri settori è fondamentale: «Noi polverizziamo lo scarto tessile e creiamo altri materiali, ma non torniamo più al filato, vendendo piuttosto per il packaging, l’edilizia o l’automotive». Dal settore bellico arriva invece l’innovazione della monzese Comftech, la cui ceo Alessia Moltani, spiega: «Produciamo smart textiles con funzioni di monitoraggio del corpo, inventati durante la guerra del Golfo. Li innoviamo per applicazione in ambito medico pediatrico e sportivo e questo significa che io passo le mie giornate divisa fra i professionisti della moda e gli ingegneri di nanotecnologie».

«Per noi il team è tutto. Siamo in 30, tutti giovani, tutti con la voglia di portare avanti un progetto e con competenze differenti» conclude Eva Cremaschi, product manager di Dalfilo, startup della Val Gandino specializzata nell’e-commerce di biancheria per la casa, cresciuta in tre anni da 10mila a 54mila ordini lavorando soprattutto con i terzisti del territorio.

