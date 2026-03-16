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Economia / Bergamo Città Lunedì 16 Marzo 2026

Lavoro a Bergamo: 156 posti nei Centri per l’impiego della Provincia

LAVORO. Online il nuovo riepilogo settimanale delle offerte: gli annunci sono consultabili e filtrabili sulla piattaforma provinciale per candidarsi direttamente.

Sono 156 le offerte di lavoro attualmente attive nei dieci Centri per l’impiego della Provincia di Bergamo. Nel riepilogo settimanale allegato sono raccolti gli annunci disponibili nei diversi settori sul territorio bergamasco. Le opportunità possono essere consultate anche online sulla piattaforma dedicata della Provincia di Bergamo, che consente di cercare rapidamente le posizioni aperte filtrandole in base alle proprie esigenze e preferenze, approfondire i dettagli delle singole offerte e candidarsi direttamente. Per consultare tutte le opportunità è possibile accedere al portale: https://offertelavoro.provincia.bergamo.it/.

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