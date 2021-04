L’Osservatorio Cisl sui salari: alle donne il 30% in meno

Anche nell’anno della pandemia una delle discrepanze più gravi del sistema Italia, continua ad imperversare, anche in provincia di Bergamo. Continua infatti ad allargarsi anche in provincia la forbice dei redditi da lavoro tra uomini e donne: in media, secondo i dati riferiti al Caf di via Carnovali elaborati dall’Osservatorio Cisl, risulta che lo stipendio femminile sia del 30% circa più povero di quello maschile. Ma non solo, secondo il campione preso in esame dalla Cisl, in media «la retribuzione maschile è cresciuta più di quella delle colleghe». Una profonda disparità salariale, che sembra non trovare mai, nonostante i tanti proclami degli ultimi anni, una soluzione.

Lo studio ha analizzato i modelli 730 presentati lo scorso anno nei vari punti di raccolta che il Caf Cisl dispone su tutto il territorio provinciale. Si tratta di un campione di 42 mila dichiarazioni presentate da lavoratori dipendenti (erano 46 mila l’anno precedente), e da queste emerge che nel 2020 il reddito medio delle lavoratrici bergamasche dipendenti, infatti, è stato di 22.017 euro, mentre quello dei lavoratori ha superato i 30 mila euro (30.473 per l’esattezza). Sono quindi 8.456 euro, in media, a distanziare lo stipendio maschile da quello femminile, e in un anno la differenza è ulteriormente cresciuta di 177 euro, sempre a sfavore del genere femminile, che rispetto allo scorso anno ha avuto un aumento medio di 367 euro contro i 544 euro che hanno arricchito la busta paga dei colleghi uomini. Anche in quest’anno così critico, dunque, il gap salariale tra i generi si è ampliato.