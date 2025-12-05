Morti sul lavoro in aumento: Bergamo in controtendenza nonostante il calo degli infortuni - Video

Nei primi dieci mesi del 2025 le denunce di infortunio in provincia di Bergamo sono state 10.509, in lieve calo rispetto alle 10.748 dello stesso periodo del 2024 . A preoccupare, però, è l’aumento degli incidenti mortali: 20 tra gennaio e ottobre contro i 16 dell’anno precedente. Gli episodi più recenti non sono ancora registrati nelle statistiche Inail, tra cui la morte di Mohssine Ghouati , 27 anni , deceduto il 3 dicembre alla Montello durante un intervento di manutenzione.

Dai dati regionali emerge inoltre una forte esposizione al rischio tra i lavoratori più anziani : in Lombardia il 44% delle vittime sul lavoro nei primi dieci mesi dell’anno ha più di 55 anni (56 casi su 128). In questa fascia rientra anche l’incidente del 19 novembre a Ghisalba , dove un operaio 65enne è stato travolto da un cavalletto metallico da 500 chili durante le operazioni di scarico.

«Il calo degli infortuni totali non deve farci abbassare la guardia – avverte Angelo Chiari, responsabile sicurezza Cgil Bergamo –. Crescono le morti sul lavoro e gli ultimi casi lo confermano. Serve più prevenzione, più controlli, più ispettori e una formazione che metta davvero al centro la sicurezza. Di lavoro si continua a farsi male e a morire. Non è normale, e non dobbiamo considerarlo tale».