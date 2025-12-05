Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città
Venerdì 05 Dicembre 2025

Morti sul lavoro in aumento: Bergamo in controtendenza nonostante il calo degli infortuni - Video

I DATI . Nei primi dieci mesi del 2025 denunciati 10.509 incidenti, in lieve diminuzione, ma le vittime salgono da 16 a 20. L’ultimo Mohssine Ghouati, 27 anni, deceduto il 3 dicembre alla Montello.

Max Pavan
Max Pavan
Servizio Bergamo Tv

Nei primi dieci mesi del 2025 le denunce di infortunio in provincia di Bergamo sono state 10.509, in lieve calo rispetto alle 10.748 dello stesso periodo del 2024. A preoccupare, però, è l’aumento degli incidenti mortali: 20 tra gennaio e ottobre contro i 16 dell’anno precedente. Gli episodi più recenti non sono ancora registrati nelle statistiche Inail, tra cui la morte di Mohssine Ghouati, 27 anni, deceduto il 3 dicembre alla Montello durante un intervento di manutenzione.

Dai dati regionali emerge inoltre una forte esposizione al rischio tra i lavoratori più anziani: in Lombardia il 44% delle vittime sul lavoro nei primi dieci mesi dell’anno ha più di 55 anni (56 casi su 128). In questa fascia rientra anche l’incidente del 19 novembre a Ghisalba, dove un operaio 65enne è stato travolto da un cavalletto metallico da 500 chili durante le operazioni di scarico.

«Il calo degli infortuni totali non deve farci abbassare la guardia – avverte Angelo Chiari, responsabile sicurezza Cgil Bergamo –. Crescono le morti sul lavoro e gli ultimi casi lo confermano. Serve più prevenzione, più controlli, più ispettori e una formazione che metta davvero al centro la sicurezza. Di lavoro si continua a farsi male e a morire. Non è normale, e non dobbiamo considerarlo tale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Ghisalba
Lavoro
Salute, Sicurezza sul lavoro
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Politica
politica interna
Impiego
Mohssine Ghouati
Angelo Chiari
inail
Cgil Bergamo
montello