Non solo bar in difficoltà: la crisi dei consumi tocca anche i ristoranti

Ci sono parecchie nubi all’orizzonte e sono quelle che insidiano l’ampia galassia (oggi in restringimento) dei pubblici esercizi bergamaschi. Una criticità svetta su tutte: la mancanza di ricambio generazionale, sia tra i titolari sia tra gli addetti.

Se a fine 2024 in Bergamasca si contavano 7.161 imprese, al 31 dicembre 2025 si è scesi a quota 7.083 (meno 1,1%) L’Osservatorio Fipe-Confcommercio Bergamo mette in fila una serie di battute d’arresto, pur all’interno di un settore che conserva numeri ancora importantissimi. Se a fine 2024 in Bergamasca si contavano 7.161 imprese, al 31 dicembre 2025 si è scesi a quota 7.083 (meno 1,1%): se ne sono perse 78, con una flessione più marcata tra i bar (meno 54), come accade da tempo, e ora si segnala anche il calo delle attività della ristorazione (meno 20), che - dopo anni di crescita - segna per la prima volta un saldo negativo; oltre che di altri rami meno noti (un’azienda in meno nella fornitura di pasti e tre in meno nell’intrattenimento).

Chi scende e chi sale dal 2019

Allargando lo sguardo emerge poi il confronto tra il prima e il dopo pandemìa: dal 2019 al 2025 hanno abbassato la saracinesca ben 482 bar (da 3.432 a 2.950, con una flessione a doppia cifra, pari a meno 14%), mentre resta ancora positivo il saldo per i servizi di ristorazione, cresciuti di 160 unità (da 3.581 a 3.741, più 4,5%), e soprattutto quello della fornitura di pasti con 105 unità in più (da 287 a 392, più 36,6%).

Perchè la contrazione dei ristoranti? «Sono cambiati consumi e abitudini. Siamo nella società della smart tv, del gioco online e del telefonino, tendenze che allontanano le persone dalla socialità di bar e locali» «L’esperienza del consumo al bar tradizionale è in difficoltà da anni – rileva Oscar Fusini, direttore di Confcommercio Bergamo -. Ora s’affaccia anche la contrazione dei ristoranti e vediamo segnali di pessimismo anche per l’asporto». Perché? «Innanzitutto perché sono cambiati consumi e abitudini – riflette Fusini -. Siamo nella società della smart tv, del gioco online e del telefonino, tendenze che allontanano le persone dalla socialità di bar e locali. Quanto alla ristorazione, il primo tema è la sostenibilità economica, legata sia ai costi del lavoro sia al mercato immobiliare (per l’acquisto o il canone di locazione, ndr), ma c’è soprattutto una questione di modello: avanzano le catene e le grandi società che hanno interesse a investimenti immobiliari e finanziari». Non è un caso, evidentemente, la polarizzazione che si nota rispetto al numero di dipendenti: il saldo più pesante è per le microimprese (nel 2025 si sono ridotte del 4,7% le aziende fino a tre addetti), viceversa aumentano di parecchio quelle medio-grandi (più 7,2% nella fascia 10-49 addetti). È l’effetto della moltiplicazione di punti vendita e franchising dedicati più al consumo rapido che a cene o a pranzi «come una volta».

Mancano i giovani