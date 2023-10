Notai, da novembre tornano le consulenze gratuite

La consulenza gratuita è su appuntamento . Per richiedere un colloquio con il Notaio è possibile telefonare alla Segreteria del Consiglio Notarile (035 224065 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00) oppure compilare il modulo online sul sito notaibergamo.it ; in quest’ultimo caso la Segreteria contatterà per finalizzare l’appuntamento. I sabati mattina dedicati a «Chiedilo al Notaio» 2023-2024 sono: 4 novembre 2023, 2 dicembre 2023, 13 gennaio 2024, 17 febbraio 2024, 16 marzo 2024, 20 aprile 2024, 18 maggio 2024.

«Il servizio di consulenza notarile gratuita punta a creare per i cittadini un luogo di ascolto e orientamento sulle scelte della vita che prevendono l’intervento del notaio, come l’acquisto di una casa, un lascito testamentario e molto altro. È per noi motivo di soddisfazione essere riusciti a riattivare il servizio nel comune capoluogo, molto atteso, sospeso per motivi logistici legati agli spazi della nostra sede. In questi mesi però, voglio ricordarlo, i cittadini hanno comunque potuto contare sulla nostra presenza e vicinanza in alcuni comuni dell’hinterland, con cui il notariato bergamasco ha attivato specifiche convenzioni, che hanno dato il via al “Chiedilo al Notaio” nei comuni di Stezzano, Scanzorosciate, Zanica, Trescore Balneario, Torre Boldone. Va ribadito, infine, che presso tutti gli studi dei notai bergamaschi c’è la massima disponibilità all’incontro e all’orientamento dei cittadini, ben prima di avviare una pratica con relativa prestazione professionale. Tutti possono rivolgersi al notaio con fiducia e certi di trovare un supporto per affrontare al meglio le scelte più significative» dichiara Maurizio Luraghi, presidente del Consiglio Notarile di Bergamo.