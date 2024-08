Nuove aperture e tendenze giovanili: il beverage rilancia

Se nell’export il beverage bergamasco è tra le voci economicamente più importanti dell’agroalimentare, grazie soprattutto all’«effetto traino» dei miliardi di bottiglie Sanpellegrino vendute in tutto il mondo, anche le ricadute locali per le 161 imprese orobiche che distribuiscono vino e bevande (dalle bibite, alla birra fino ai superalcolici) sul territorio tornano ad essere interessanti, dopo anni altalenanti.

15 aperture e 6 chiusure

Un segnale sono le 15 nuove aperture nel 2023 (5 in più rispetto al 2022), a fronte di sole 6 chiusure. «Il settore, dopo il forte ridimensionamento causato dalla Grande distribuzione negli anni Novanta, presenta oggi numeri sostanzialmente stabili», spiega il direttore di Confcommercio Bergamo, Oscar Fusini. Poi traccia una panoramica definendo le tre tipologie di imprese: grossisti, piccoli imprenditori che operano nella vendita al dettaglio e all’ingrosso di acqua e bibite, e infine sui punti vendita al dettaglio di vini e birre artigianali. «I primi sono i più importanti per numero di addetti e fatturato e la cui offerta è concentrata in poche aziende storiche che operano non solo a livello provinciale ma anche regionale – aggiunge Fusini –. Le seconde sono quelle che dopo il calo degli anni ’80-’90 subiscono ancora la concorrenza della Gdo oltre che registrare problemi di ricambio generazionale. I punti vendita al dettaglio invece hanno conosciuto un discreto successo e visto una crescita post pandemia abbastanza significativa. È in questo ultimo gruppo che si sono registrate le maggiori aperture spesso trainate dal consumo sul posto di cibi e bevande e la cui presenza è significativa in città, nell’hinterland e nei centri urbani di maggiore dimensione».