Lunedì 26 Gennaio 2026
Offerte di lavoro, 123 posizioni aperte nei centri per l’impiego della provincia
OCCUPAZIONE. Tutte le offerte sono consultabili e filtrabili sulla nuova piattaforma online provinciale.
bERGAMO
Geometra, elettricista serigrafo e calzolaio, sono queste alcune delle figure professionali che compongono i 123 annunci di lavoro attivi questa settimana, dal 26 gennaio, nei dieci Centri per l’impiego della Provincia di Bergamo: Bergamo, Albino, Grumello del Monte, Lovere, Ponte San Pietro, Romano di Lombardia, Trescore Balneario, Treviglio e Zogno.
Torna il consueto report delle opportunità occupazionali disponibili sul territorio. Tutte le offerte sono consultabili anche sulla nuova piattaforma online offertelavoro.provincia.bergamo.it , che permette di cercare gli annunci in modo semplice e veloce, filtrarli in base alle proprie esigenze, approfondire i dettagli e candidarsi direttamente.
