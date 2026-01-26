Offerte di lavoro, 123 posizioni aperte nei centri per l’impiego della provincia

Geometra, elettricista serigrafo e calzolaio, sono queste alcune delle figure professionali che compongono i 123 annunci di lavoro attivi questa settimana, dal 26 gennaio, nei dieci Centri per l’impiego della Provincia di Bergamo: Bergamo, Albino, Grumello del Monte, Lovere, Ponte San Pietro, Romano di Lombardia, Trescore Balneario, Treviglio e Zogno.