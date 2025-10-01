Pagamento delle festività in Amazon, il tribunale di Bergamo dà ragione ai sindacati

Due distinti ricorsi, uno della Fit-Cisl di Bergamo e l’altro della Filt-Cgil di Bergamo, la medesima questione lavorativa e due sentenze, arrivate ieri, che danno ragione all’azione dei sindacati. Il tribunale del Lavoro di Bergamo ha infatti riconosciuto il mancato pagamento di una parte della retribuzione spettante per il lavoro festivo degli addetti alle consegne di Amazon.

Dal 2020

Fabrizio Zanchi, delegato Fit-Cisl nei centri di Casirate e Cividate spiega: «È una pratica che l’azienda ha messo in atto dal 2020, nonostante il Ccnl stabilisse diversamente. Durante il lavoro nei giorni festivi Amazon Italia Transport riconosceva la sola maggiorazione e non anche le ore lavorate. La cosa andava leggermente meglio in Amazon Logistica, dove veniva riconosciuto 1/26 della paga oltre alla maggiorazione». Il giudice, quindi, ha riconosciuto il diritto, «oltre al trattamento economico per la festività, anche a quello per la prestazione lavorativa svolta in tale giornata». La portata delle due sentenze bergamasche, secondo la Fit-Cisl potrebbe essere molto ampia: «A cascata interesserà oltre i 400 lavoratori di Casirate d’Adda, anche i 4mila dipendenti italiani del ramo, e gioverà anche ai 1.600 dipendenti della logistica di Cividate al Piano e ai loro 11mila colleghi del territorio nazionale».