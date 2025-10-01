Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città
Mercoledì 01 Ottobre 2025

Pagamento delle festività in Amazon, il tribunale di Bergamo dà ragione ai sindacati

LA SENTENZA. Riconosciuto il mancato pagamento di una parte della retribuzione spettante per il lavoro festivo degli addetti alle consegne

Il centro smistamento di Casirate
Il centro smistamento di Casirate

Due distinti ricorsi, uno della Fit-Cisl di Bergamo e l’altro della Filt-Cgil di Bergamo, la medesima questione lavorativa e due sentenze, arrivate ieri, che danno ragione all’azione dei sindacati. Il tribunale del Lavoro di Bergamo ha infatti riconosciuto il mancato pagamento di una parte della retribuzione spettante per il lavoro festivo degli addetti alle consegne di Amazon.

Dal 2020

Fabrizio Zanchi, delegato Fit-Cisl nei centri di Casirate e Cividate spiega: «È una pratica che l’azienda ha messo in atto dal 2020, nonostante il Ccnl stabilisse diversamente. Durante il lavoro nei giorni festivi Amazon Italia Transport riconosceva la sola maggiorazione e non anche le ore lavorate. La cosa andava leggermente meglio in Amazon Logistica, dove veniva riconosciuto 1/26 della paga oltre alla maggiorazione». Il giudice, quindi, ha riconosciuto il diritto, «oltre al trattamento economico per la festività, anche a quello per la prestazione lavorativa svolta in tale giornata». La portata delle due sentenze bergamasche, secondo la Fit-Cisl potrebbe essere molto ampia: «A cascata interesserà oltre i 400 lavoratori di Casirate d’Adda, anche i 4mila dipendenti italiani del ramo, e gioverà anche ai 1.600 dipendenti della logistica di Cividate al Piano e ai loro 11mila colleghi del territorio nazionale».

Contatta in merito, Amazon ha dichiarato: «Prendiamo atto della decisione del giudice. Stiamo analizzando le motivazioni alla base di questa decisione, e tutte le opzioni legali a nostra disposizione, ovviamente a partire dalla possibilità di presentare appello».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Cividate al Piano
Lavoro
Rapporto Lavoro
Paghe, Pensioni
Politica
governo
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Amazon
Amazon Italia Transport