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Economia / Bergamo Città Venerdì 03 Aprile 2026

Pasqua: verso il tutto esaurito nei ristoranti. Cresce il turismo termale

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LE VACANZE. Prenotazioni alte nei locali, bene anche hotel e valli: segnali positivi per la primavera.

Redazione Web
Redazione Web
Matteo De Sanctis
Matteo De Sanctis Servizio Bergamo Tv

Bergamo

Pasqua positiva per la ristorazione bergamasca, con locali vicini al tutto esaurito per il pranzo festivo e buone prospettive anche per Pasquetta, dove dominano le prenotazioni dell’ultimo minuto.

Molti ristoranti, dalla città alle valli fino al Sebino, puntano su formule flessibili: menù alla carta o proposte ridotte accanto ai classici menù completi, che restano tra i più richiesti. I prezzi medi si attestano tra 55 e 80 euro, con punte oltre i 120 nei locali più rinomati.

La tendenza

Nonostante il caro vita, i bergamaschi non rinunciano al pranzo fuori casa per le festività. «Pasqua e Pasquetta saranno positive, ma i prossimi mesi restano incerti», avverte Luigi Pesenti (Confcommercio).

Tradizione a tavola, con un tocco creativo

Sulle tavole domina la tradizione, ma con aperture a innovazione e nuove esigenze: piatti di pesce, proposte vegetariane e alternative alle carni ovine. Spazio a ingredienti primaverili come asparagi e carciofi, mentre tra i dolci resistono colombe artigianali e dessert creativi.

Turismo: bene città, valli e lago

Il buon andamento della ristorazione segue quello del turismo, sostenuto da un marzo ricco di eventi. A Pasqua si conferma la preferenza per mete di prossimità: città d’arte, borghi e valli.

I numeri

Soggiorni brevi (1-3 notti) e prevalenza di turisti italiani, soprattutto lombardi. Stabili gli stranieri, con crescita da Polonia e Romania e ritorno dei Paesi del Nord Europa. Valli, terme e mete alternative in crescita

Boom wellness e interesse per località meno battute

Ottimi segnali dalle valli, dove si scia ancora e si moltiplicano le attività outdoor. In forte crescita il turismo termale, con San Pellegrino Terme spesso sold out, e le destinazioni emergenti come la Valle Imagna (+10% sul 2025). Bene anche il Sebino e l’extra-alberghiero, con aumento delle richieste di appartamenti.

«Pasqua conferma il ruolo chiave dei flussi primaverili», sottolinea Alessandro Capozzi (Federalberghi).

Prospettive: stagione primaverile promettente

Nonostante l’incertezza economica e la tendenza al last minute, il quadro resta incoraggiante: l’alta occupazione e la domanda in aumento fanno prevedere una stagione positiva per il turismo bergamasco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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