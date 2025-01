Pensioni, scatta l’adeguamento. Ma non per tutte

Il ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto col ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha pubblicato il decreto interministeriale che fissa la rivalutazione delle pensioni per il 2025: un aggiornamento che ha come da prassi carattere provvisorio, perché vi potrà poi essere ad anno in corso un conguaglio legato al dato definitivo sull’inflazione 2024 calcolata dall’Istat. Intanto, come da previsioni, il coefficiente utilizzato per calcolare l’aggiornamento è quello dello 0,8%, che però non sarà applicato a tutte le tipologie di pensionati: l’adeguamento sarà «pieno» (cioè vi sarà un effettivo aumento dello 0,8%) solo per gli assegni più bassi, mentre a salire vi sarà una riduzione dell’indicizzazione.