Per il bonus nuovi nati 2025: attenzione alle tempistiche

È operativa sul sito dell’Inps la procedura per richiedere il bonus nuovi nati 2025. Il contributo è stato introdotto dall’ultima legge di bilancio per incentivare la natalità e consiste nell’erogazione di un importo una tantum di mille euro per ogni figlio nato o adottato dal primo gennaio 2025. Nei casi di nascite gemellari o adozioni plurime, il bonus viene quindi ampliato (nei casi, ad esempio, della nascita di due gemelli o di due adozioni, saranno erogati complessivamente duemila euro). I fondi a disposizione per l’anno in corso sono pari a 330 milioni di euro, che saliranno a 360 milioni nel 2026. La circolare n. 76 del 14 aprile 2025 scorso (scaricabile sul sito dell’istituto di previdenza) illustra la disciplina del bonus e fornisce tutte le indicazioni per la presentazione delle domande.

Le domande

Per accedere al bonus, i genitori richiedenti devono in particolare possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti di cittadinanza, residenza ed economici. I beneficiari possono essere cittadini italiani, di uno Stato membro dell’Unione europea oppure essere in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o essere titolari di permesso unico di lavoro, autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Alla data di presentazione della domanda, il genitore richiedente deve essere residente in Italia. Tale requisito deve sussistere dalla data dell’evento (nascita, adozione, affido preadottivo) alla data di presentazione della domanda. Ai fini dell’accesso al bonus, è necessario essere in possesso di un regolare Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) non superiore a 40mila euro annui, escludendo dal calcolo le erogazioni relative all’Assegno unico e universale (Auu).

Le tempistiche