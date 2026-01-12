Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città
Lunedì 12 Gennaio 2026

Rc auto, polizza media salita dell’1,2%: un assicurato su cento cambierà classe

I RINCARI. Per l’1,39% dei bergamaschi secondo l’analisi di Facile.it. Il merito peggiora per sinistro con colpa, in Lombardia fra gli over 75 si arriva al 2,73%.

Luca Bonzanni
Luca Bonzanni
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Mano al portafoglio per l’Rc auto: il 2026 porterà un rincaro per parecchi automobilisti, mentre in Bergamasca la polizza media è aumentata dell’1,2% nell’ultimo anno. A far di conto è Facile.it, portale online che compara i prezzi delle principali compagnie. A dicembre 2025 in provincia di Bergamo il premio medio per l’Rc auto si è attestato a 510,57 euro, appunto in incremento dell’1,2% rispetto a dicembre 2024: magra consolazione, si resta ancora al di sotto della media regionale (che si attesta a 525,50 euro) e soprattutto di quella nazionale, ben più salata (629,24).

in Bergamasca, l’1,39% degli assicurati cambierà classe di merito a seguito di un sinistro con colpa, sostanzialmente in linea con l’1,6% di media regionale

E il trend di crescita è destinato a proseguire: in Bergamasca, l’1,39% degli assicurati cambierà classe di merito a seguito di un sinistro con colpa, sostanzialmente in linea con l’1,6% di media regionale. Il portale online traccia l’identikit di questi automobilisti lombardi: «Guardando al sesso dell’assicurato, ad esempio, emerge che la percentuale è più alta tra le donne (1,84%) rispetto agli uomini (1,46%).

Scomponendo il campione lombardo su base anagrafica, invece, si evidenzia che tra gli over 75 la quota raggiunge il 2,73% mentre gli automobilisti che hanno dichiarato meno sinistri con colpa alle compagnie assicurative sono i 35-44enni (1,25%). Osservando infine la professione dell’assicurato risulta come i pensionati siano la categoria che, in proporzione, ha dichiarato con più frequenza un sinistro con colpa (2,05%) e che quindi vedrà aumentare il premio Rc auto. Seguono gli impiegati in azienda (1,94%) e gli insegnanti (1,87%)».

A proposito dell’andamento dei prezzi «non mancano alcune nubi all’orizzonte», è la sintesi di Andrea Ghizzoni, managing director Insurance di Facile.it: «Il valore medio dei sinistri è ancora elevato e pesa sui conti delle imprese di assicurazioni. Dal 1° gennaio, inoltre, è aumentata l’imposta che grava sulle garanzie di assistenza stradale e infortuni conducente e questo potrebbe far lievitare il conto finale». È un effetto della legge di Bilancio che va a incidere su due coperture accessorie sì facoltative (a differenza dell’Rc auto obbligatoria) ma sicuramente molto diffuse: la tassazione sulla clausola per gli infortuni del conducente è salita dal 2,5% al 12,5%, mentre per la clausola sull’assistenza stradale l’imposta è passata dal 10% al 12,5%. Variazioni medie di alcuni euro che vanno ad aggiungersi a una parabola continuamente al rialzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Finanza (generico)
Trasporti
Politica
politica interna
Sociale
Questioni sociali (generico)
Andrea Ghizzoni
Facile.it