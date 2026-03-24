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Economia / Bergamo Città Martedì 24 Marzo 2026

Remo Ruffini entra nel gruppo Da Vittorio con una quota del 40%

L’UFFICIALITÀ. Dopo mesi di indiscrezioni. Locali in tutto il mondo per il gruppo nato in centro a Bergamo sessant’anni fa.

Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari Collaboratore
Remo Ruffini entra nel gruppo Da Vittorio con una quota del 40%
La famiglia Cerea

Bergamo

Dopo le indiscrezioni che si sono susseguite nei mesi scorsi, è arrivata l’ufficialità. L’imprenditore Remo Ruffini, patron della Moncler, è entrato con una quota del 40% nel gruppo tristellato Da Vittorio della famiglia Cerea, che ha chiuso il 2024 superando i 100 milioni di euro di ricavi.

Il gruppo Da Vittorio

Oltre al quartier generale di Brusaporto, il gruppo vanta locali in tutto il mondo. L’attività è cominciata esattamente 60 anni fa in viale Papa Giovanni XXIII a Bergamo grazie all’intuizione di Vittorio Cerea e della moglie Bruna. Nel 2005 è arrivato il trasferimento alla Cantalupa di Brusaporto dove la famiglia Cerea ha sviluppato ulteriormente il business legato all’alta ristorazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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