Ricatti e molestie, «nelle aziende rischio ignorato»

Lo rivela la ricerca «Prevenzione e contrasto alle violenze e molestie nei luoghi di lavoro» promossa da Cisl Lombardia e realizzata da BiblioLavoro (il centro studi del sindacato). Lo studio ha sottoposto un questionario a 428 Rls (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) operanti in altrettante imprese del territorio, che occupano complessivamente oltre 336 mila addetti. Gli intervistati (per il 72,5% uomini) hanno in media 50 anni e nel 52,6% dei casi operano in grandi imprese con oltre 250 dipendenti, un campione rappresentativo di tutti i settori: agricoltura, silvicoltura e pesca; alberghiero-ristorazione-turismo; attività bancarie, finanziare e assicurative; carta, editoria e stampa; commercio; comunicazione e Ict; edilizia e legno; energia e ambiente; industria agro-alimentare; industria chimico-farmaceutica; industria metalmeccanica; industria tessile e moda; informatica e programmazione; pubblica amministrazione; sanità e socio-assistenziale; trasporto e logistica.