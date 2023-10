Riciclo rifiuti plastici in Africa: alleanza Montello-Pmi kenyota

L’obiettivo dell’accordo tra le due imprese (sancito dalla stretta di mano e dai protocolli firmati tra Kainika e Luca Sancinelli, responsabile di «Montello» per lo sviluppo delle attività di riciclo plastica nei paesi africani e figlio del patron Roberto) è quello di stabilire rapporti con altre aziende nel campo del riciclo che fanno parte di E4Impact in Kenya e nei Paesi limitrofi, allo scopo di creare un hub dedicato alla gestione rifiuti della plastica, con imprese in grado di operare nell’intera filiera. Obiettivo di Pura Terra Recycling è crescere già nel brevissimo termine e puntare entro il 2024 ad aumentare i volumi della raccolta e della produzione - raddoppiandoli nel giro di un anno, quadruplicandoli in due - per migliorare l’intero processo del riciclo, trasformando i rifiuti plastici raccolti in granuli con cui realizzare nuovi prodotti in plastica seconda vita.