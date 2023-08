Ristorazione, una ripresa lenta: in rimonta le imprese giovanili

L’assenza di personale

La pandemia ha rappresentato una tragedia per la ristorazione, oggi la spinta al consumo fuori casa e la crescita del turismo stanno risollevando in parte il settore, anche se a beneficiarne non è l’intera categoria. Salvo una minoranza di imprese di grandi dimensioni che aprono più punti vendita, riuscendo anche ad attirare più dipendenti, le altre stanno riducendo le dimensioni medie e faticano a produrre liquidità per nuovi investimenti. La maggiore criticità al momento risulta essere proprio l’assenza di personale: la domanda da parte delle imprese è alta, soprattutto tra i mesi di maggio e settembre, per nuovi dipendenti, e non riesce ad essere colmata. Anche Bergamo Capitale Italiana della Cultura non è riuscita a risollevare totalmente la situazione, andando a beneficiare gli esercizi del centro città a scapito di quelli di provincia.