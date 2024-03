Scuola, l’allarme della Cisl: «Il sostegno rimarrà precario e non specializzato»

«Se da tre anni si è potuto in parte rimediare al flop delle assunzioni, lo si deve al fatto che almeno sul sostegno queste sono avvenute attingendo alle graduatorie di prima fascia, come richiesto con forza dalla Cisl Scuola e come sarebbe opportuno fare, in via generale, per tutte le classi di concorso – sostiene Paola Manzullo, segretario generale di Cisl Scuola Bergamo - . Purtroppo il provvedimento per l’assunzione in ruolo dalla prima fascia Gps Sostegno nel Milleproroghe 2024 non è stato approvato, in quanto sono in corso di svolgimento i concorsi sia per posti di sostegno all’infanzia e alla primaria che sostegno secondaria, le cui immissioni in ruolo sono previste per l’estate 2024. E, tra l’altro, nel prossimo autunno è previsto il secondo concorso della fase straordinaria Pnrr».