Si allarga la rosa di deleghe per i servizi on line del fisco

Importante novità per i servizi on line del fisco. Via libera ai modelli (e relative istruzioni) che consentono con un’unica richiesta di delegare un familiare, una persona di fiducia o ad altri rappresentanti (ad esempio i tutori ad accedere, ai servizi on line dell’Agenzia Entrate e dell’Agenzia Entrate-Riscossione.

Un servizio per tutti

Il nuovo servizio è stato esteso quindi anche all’Agenzia della Riscossione, ed è pensato specie per quei contribuenti (tra cui molti anziani) che hanno poca dimestichezza con i servizi on line o non hanno la possibilità di usarli direttamente.

Per abilitare una terza persona da ora è quindi sufficiente una sola richiesta, da presentare all’Agenzia delle Entrate. L’abilitazione potrà essere valida al massimo fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di attivazione. La richiesta di abilitazione viaggia su tre diversi modelli (persone di fiducia, tutori/amministratori di sostegno/curatori speciali, genitori) e va presentata all’Agenzia delle Entrate tramite una delle seguenti possibilità: recandosi di persona in un Ufficio delle Entrate, tramite e-mail con posta elettronica certificata (Pec) a una direzione provinciale o con una videochiamata. Si può autorizzare la propria persona di fiducia anche all’interno della propria area riservata sul sito Agenzia Entrate (www.agenziaentrate.it) accedendo con Spid, carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi, mentre per i rappresentanti è possibile utilizzare anche il servizio web «Consegna documenti e istanze».

Servizi «su delega»

Nell’area riservata del sito delle Entrate sono disponibili «su delega» numerosi altri servizi, che vanno dalla consultazione (accedere al cassetto fiscale del rappresentato o interessato, visualizzare le comunicazioni e i pagamenti, effettuare visure degli immobili) alle richieste (per esempio ottenere il duplicato della tessera sanitaria) fino al controllo del pin e la possibilità di gestione dei propri contatti. Il rappresentante o la persona di fiducia possono gestire, per conto dell’interessato, anche tutte le funzionalità relative alla dichiarazione precompilata: eventuale modifica e integrazione, invio del modello.

L’area riservata