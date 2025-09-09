Burger button
Economia / Pianura
Martedì 09 Settembre 2025

Sicurezza sui cantieri: Marlegno sposta parte del lavoro in stabilimento

Sicurezza ed efficienza in edilizia: la scelta di Marlegno per superare le criticità del cantiere.

Una parte prefabbricata di edificio
Una parte prefabbricata di edificio

In Italia, il settore delle costruzioni continua a pagare un prezzo ancora troppo alto in termini di sicurezza: secondo gli ultimi dati consolidati Inail, nel 2023 sono stati oltre 43.000 gli infortuni. A questo si affiancano analisi di settore che evidenziano come la durata media di un cantiere residenziale superi spesso i 24 mesi, con ritardi e sprechi che incidono su costi e sostenibilità.

Secondo gli ultimi dati consolidati Inail, nel 2023 sono stati oltre 43.000 gli infortuni

Da Marlegno un cambio di paradigma radicale: spostare la maggior parte delle lavorazioni dal cantiere allo stabilimento, grazie all’adozione di tecnologie di prefabbricazione off-site e modularità tridimensionale che trasformano il processo costruttivo in un flusso industriale controllato, sicuro e digitale, in grado di abbattere drasticamente rischi e tempi.

La durata media di un cantiere residenziale supera spesso i 24 mesi, con ritardi e sprechi che incidono su costi e sostenibilità

La prefabbricazione off-site consente infatti di realizzare elementi edilizi in fabbrica, riducendo i tempi di cantiere, migliorando la precisione e la qualità dei prodotti finiti, e minimizzando gli sprechi di materiali. Il tutto si traduce anche in un importante aumento della sicurezza per gli operatori, limitando l’esposizione a condizioni di lavoro rischiose e a variabili ambientali incontrollabili.

«Per troppo tempo la prefabbricazione è stata associata a uno stereotipo di edilizia povera e temporanea. Oggi è l’esatto contrario: è un processo industriale avanzato, che nasce da modelli digitali Bim e si traduce in edifici pensati meglio e costruiti meglio»

In particolare, il metodo si basa su un ecosistema che integra tecnologie e rappresenta un punto di svolta nella progettazione e produzione di edifici, combinando efficienza, qualità e sostenibilità. «I dati sulla sicurezza e sull’efficienza dei cantieri italiani sono un campanello d’allarme che non si può ignorare. La soluzione risiede in un ripensamento strutturale del modo in cui costruiamo - spiega Angelo Luigi Marchetti, ceo di Marlegno -. Per troppo tempo la prefabbricazione è stata associata a uno stereotipo di edilizia povera e temporanea. Oggi è l’esatto contrario: è un processo industriale avanzato, che nasce da modelli digitali Bim e si traduce in edifici pensati meglio e costruiti meglio. La nostra missione è superare questo pregiudizio culturale: non vogliamo contrapporre artigianato e industria, ma industrializzare ciò che ha valore per portare sicurezza, qualità e design ovunque».

Costruzione sostenibile

Un operaio della Marlegno
Un operaio della Marlegno

Una combinazione di tecnologie che permette di adottare un approccio di costruzione sostenibile, riducendo l’impatto ambientale attraverso un uso efficiente delle risorse e una logistica ottimizzata. Inoltre, grazie all’uso del legno, gli edifici possono diventare veri e propri stock di carbonio grazie alla CO2 trattenuta all’interno delle strutture.

«Costruire sostenibile oggi significa innovare continuamente per offrire prodotti che uniscono tecnologia, qualità e attenzione all’ambiente e alle persone - conclude Marchetti -. La prefabbricazione off-site e la modularità tridimensionale rappresentano la nostra risposta concreta alle sfide del mercato edilizio moderno in termini di sicurezza, efficienza e capacità di rendere gli edifici sempre più intelligenti e adattabili, nel rispetto della sostenibilità e dell’economia circolare».

