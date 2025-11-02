«Sicurezza sul lavoro, il badge di cantiere è un passo avanti». Resta il nodo controlli»

Le regole, come sempre, partono dalla carta. Il vero bilancio si potrà fare solo in futuro, alla concreta prova dei fatti, ma le prime sensazioni paiono incoraggianti, soprattutto in un settore delicato. Il nuovo decreto legge varato nei giorni scorsi per rafforzare la sicurezza sul lavoro, in particolare in edilizia, introduce misure attese. Una su tutte: anche sui cantieri arriverà il badge. Che può sembrare qualcosa di scontato, ma è in realtà uno strumento fin qui mai utilizzato: il provvedimento fissa infatti l’obbligo in capo ai datori di lavoro – sia pubblici sia privati, in appalto o subappalto – di fornire ai lavoratori un documento di riconoscimento con tutti i dati identificativi e un codice univoco anticontraffazione. E ancora, vengono inasprite le sanzioni per le aziende e gli autonomi privi della «patente a crediti», la misura obbligatoria da oltre un anno che ha istituito un meccanismo di bonus e malus a seconda di comportamenti virtuosi o rischiosi: le multe, per chi non ne è in possesso, raddoppiano passando da 6mila a 12mila euro; in caso di incidente con morte o inabilità permanente del lavoratore, l’azienda vedrà sospesa per un anno la propria attività.

Guatterini (Ance): misure positive, fondamentale che siano applicate con equilibro

I costruttori

Il decreto introduce inoltre miglioramenti nella formazione in materia di sicurezza, che sarà regolata attraverso un nuovo accordo Stato-Regioni, con il coinvolgimento delle parti sociali». Il decreto mira a potenziare anche la sorveglianza sanitaria e il tracciamento dei «mancati infortuni» Renato Guatterini, presidente dell’Ance Bergamo, l’associazione dei costruttori edili, mette in luce gli aspetti finora più interessanti del testo, in attesa della conversione in legge: tra gli elementi più significativi ci sono «l’ampliamento del bonus Inail legato all’andamento infortunistico e l’estensione dell’obbligo del tesserino di riconoscimento a tutti i settori considerati rischiosi». «È un passo importante – sottolinea Guatterini – perché la sicurezza non può essere una prerogativa solo dell’edilizia, ma un principio condiviso da tutti i comparti produttivi coinvolti in un cantiere. Positivo anche il fatto che l’Inail potrà finanziare l’acquisto di dispositivi di protezione innovativi per micro, piccole e medie imprese, una misura che sostiene le aziende e promuove l’adozione di tecnologie avanzate per la prevenzione degli incidenti. Il decreto introduce inoltre miglioramenti nella formazione in materia di sicurezza, che sarà regolata attraverso un nuovo accordo Stato-Regioni, con il coinvolgimento delle parti sociali». Il decreto mira a potenziare anche la sorveglianza sanitaria e il tracciamento dei «mancati infortuni» (situazioni in cui non si è arrivati all’incidente e che devono essere analizzate per migliorare la sicurezza», ambiti «nei quali la collaborazione con gli organismi paritetici si è già dimostrata efficace, come avviene da tempo a Bergamo grazie alla Scuola Edile e a quanto già previsto dal contratto collettivo dell’edilizia industria – conclude Guatterini -. È evidente che siamo favorevoli ad ogni passo avanti verso una cultura della prevenzione, dell’innovazione e della collaborazione. Resta tuttavia fondamentale che le nuove disposizioni siano applicate con equilibrio, in modo proporzionato, graduale e semplificato, per garantire la tutela dei lavoratori e la sostenibilità organizzativa delle imprese. Attendiamo la conversione parlamentare e i decreti attuativi per valutare nel dettaglio le modalità operative di questa riforma».

La Cisl: bene, ma non basta. La Cgil: la patente a crediti finora poco attuata. La Uil: più verifiche.

I sindacati