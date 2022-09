Smart working, si cambia ancora: «Ora una legge quadro sul lavoro agile»

A partire da oggi, lo smart working cambia ancora e torna alla sua vecchia formulazione (risalente alla legge del 2017) che prevede cioè la sottoscrizione di accordi individuali con ciascun lavoratore. Le aziende però, per adeguare i sistemi informatici e trasmettere le informazioni richieste al Ministero, avranno tempo fino al 1° novembre prossimo (e non il 1° settembre, come inizialmente previsto). Lo precisa il ministero del Lavoro: per procedere con l’adeguamento, i nuovi accordi di lavoro agile o la proroga di precedenti intese che si perfezionano a partire dal 1° settembre potranno essere comunicati «entro il 1° novembre 2022».