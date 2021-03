Tappeto antitrauma al parco con vecchie scarpe da ginnastica: al via la raccolta

Il tappeto antitrauma al parco Baden Powell di Celadina sarà fatto con la gomma recuperata dalle suole delle vecchie scarpe da ginnastica. È una delle tante idee, concretizzatasi con la collaborazione del Comune, di Alessandra Gabriele, fondatrice insieme a Monica Cerri e Lorenzo Nava de «La terza piuma» e coordinatrice di Fashion revolution Bergamo . «Invitiamo tutti a non buttare via le scarpe da ginnastica, la raccolta andrà avanti per un anno – dice Alessandra -: a breve comunicheremo dove portarle, avvieremo anche una campagna di comunicazione con i ragazzi della cooperativa Serena e del progetto Città leggera attraverso le reti sociali dei quartieri, in un’ottica di aggregazione».

