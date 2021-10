Tessile e commercio, ancora stop ai licenziamenti fino al 31 dicembre

Una proroga - del blocco dei licenziamenti e della cassa integrazione con causale Covid-19 - che può far tirare un sospiro di sollievo ai lavoratori del commercio, servizi, tessile-moda e artigianato, circa 50 mila nella nostra provincia. Nel decreto Fiscale del 21 ottobre il governo ha introdotto ulteriori misure a sostegno di settori particolarmente colpiti dalla pandemia, in primis posticipando (di nuovo) il blocco dei licenziamenti dall’imminente 31 ottobre al 31 dicembre. Sul fronte degli ammortizzatori sociali, il terziario, che in Bergamasca conta circa 20 mila occupati, potrà beneficiare di ulteriori 13 settimane di cassa in deroga o di Fondo d’integrazione salariale (Fis), retroattiva dal 1 o ottobre e fino al 31 dicembre. Alle aziende che fanno ricorso agli ammortizzatori sociali è preclusa la possibilità di licenziare.