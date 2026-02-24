Burger button
Economia / Bergamo Città Martedì 24 Febbraio 2026

Trenord cerca macchinisti, addetti vendite e supply chain specialist. Come candidarsi

LAVORO. Candidature aperte sul sito dell’azienda, dalle 11 di mercoledì 25 febbraio. C’è tempo fino all’11 marzo.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Un convoglio di Trenord
Un convoglio di Trenord

Bergamo

Dalle 11 di mercoledì 25 febbraio sarà possibile candidarsi per diventare macchinista di Trenord, entrando nel team dei professionisti responsabili della condotta delle oltre 2400 corse che ogni giorno circolano in tutta la Lombardia e oltre. Aperte le selezioni anche per addetti vendita online e «supply chain specialist». La fase di candidatura durerà fino a mercoledì 11 marzo, nella sezione «Lavora con noi» del sito Trenord.it. I

Macchinista

Il macchinista è responsabile della condotta dei treni e opera in costante sinergia con il capotreno e la sala operativa. I candidati selezionati per questo ruolo intraprenderanno il percorso di formazione organizzato dall’azienda, che consentirà loro di acquisire le competenze necessarie. Un corso della durata di circa sei mesi li porterà a conseguire la Licenza europa e il Certificato complementare A4/B1. In seguito, i candidati selezionati sosterranno un periodo di addestramento e di tirocinio alla condotta di cinque mesi, prima di entrare in servizio. Per partecipare è necessario essere in possesso di un diploma quinquennale di scuola media superiore. È preferita la residenza in Lombardia e una esperienza di almeno due anni nel settore tecnico. Ai candidati è richiesta disponibilità a spostarsi in Lombardia e nelle regioni limitrofe, flessibilità oraria, attitudine al problem solving, precisione, forte senso di responsabilità, tenuta emotiva e propensione al lavoro di squadra.

Addetto vendite online

Trenord, inoltre, cerca un addetto vendite online online da inserire nella direzione commerciale. La persona selezionata si occuperà di ottimizzare la customer experience e i processi di marketing digitale, in collaborazione con le altre funzioni aziendali coinvolte, e svolgerà analisi dei dati relativi alle vendite online. Per partecipare alla selezione sono richiesti un diploma o laurea in discipline economiche o tecnico-scientifiche e un’esperienza pregressa da uno a tre anni in ruoli affini nel settore digitale. Ulteriori requisiti sono la conoscenza della lingua inglese, la capacità di analisi di dati e di produzione di reportistiche, la conoscenza di strumenti di marketing automation.

Supply chain specialist

Si cerca poi un «supply chain specialist», che si occuperà di gestione e monitoraggio dei contratti di approvvigionamento, analisi delle scorte e pianificazione dei fabbisogni, analisi di Kpi. Per partecipare alla selezione è richiesta una laurea in ingegneria gestionale o in economia, mentre costituisce requisito preferenziale una precedente esperienza in ambito logistico. Il candidato ideale ha ottime capacità analitiche, competenze nella modellizzazione, propensione al lavoro in team, proattività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Lavoro
Impiego
Economia, affari e finanza
Trasporti
Rapporto Lavoro
Servizi finanziari
Trenord