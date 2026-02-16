Turismo a Bergamo, boom di case vacanza: +101% in 5 anni, calano gli alberghi

Negli ultimi cinque anni il turismo bergamasco ha cambiato volto. Secondo i dati della Camera di commercio, le imprese di alloggio per vacanze e soggiorni brevi sono più che raddoppiate: +101% tra il 2021 e il 2025, con 432 attività attive. Nello stesso periodo gli alberghi sono diminuiti del 7,3%, scendendo a 165 unità.

Case vacanza crescono soprattutto in città

La crescita delle case vacanza è particolarmente forte nell’area urbana (+119%). Solo a Bergamo città le imprese sono aumentate del 121%, con 110 attività in più. Incrementi rilevanti anche in pianura (+112,5%) e in collina (+100%), mentre la montagna segna +55%.

Alberghi in calo

La flessione degli hotel riguarda quasi tutto il territorio: -25% in collina, -5,1% in montagna, -4,8% nell’area urbana. La pianura è l’unica zona in crescita (+4%). In città gli alberghi scendono a 24.

Ristoranti: lieve flessione, ma più occupati

Case vacanze

(Foto di Beppe Bedolis) I ristoranti con servizio al tavolo calano del 2% e sono 1.599 a fine 2025. Bergamo città cresce però di quattro unità (361 totali). Tra il 2015 e il 2022 il fatturato della ristorazione è salito del 58,7% e gli addetti del 38,6%, arrivando a oltre 11mila lavoratori.

Fatturato e lavoro: più addetti, stipendi diversi

Tra il 2015 e il 2022 il fatturato degli alberghi è cresciuto del 23,4%, mentre quello delle case vacanza è raddoppiato (+102,2%). Gli addetti aumentano in entrambi i comparti, ma la retribuzione media è più alta negli hotel (21.053 euro) rispetto all’extralberghiero (15.461 euro).