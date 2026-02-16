Economia / Bergamo Città
Lunedì 16 Febbraio 2026
Turismo a Bergamo, boom di case vacanza: +101% in 5 anni, calano gli alberghi
I DATI. Camera di commercio: crescono le imprese di alloggio breve, soprattutto in città. Alberghi in flessione (-7,3%), ristorazione stabile. Più occupati nel settore, ma pesa il nodo delle retribuzioni.
Bergamo
Negli ultimi cinque anni il turismo bergamasco ha cambiato volto. Secondo i dati della Camera di commercio, le imprese di alloggio per vacanze e soggiorni brevi sono più che raddoppiate: +101% tra il 2021 e il 2025, con 432 attività attive. Nello stesso periodo gli alberghi sono diminuiti del 7,3%, scendendo a 165 unità.
Case vacanza crescono soprattutto in città
La crescita delle case vacanza è particolarmente forte nell’area urbana (+119%). Solo a Bergamo città le imprese sono aumentate del 121%, con 110 attività in più. Incrementi rilevanti anche in pianura (+112,5%) e in collina (+100%), mentre la montagna segna +55%.
Alberghi in calo
La flessione degli hotel riguarda quasi tutto il territorio: -25% in collina, -5,1% in montagna, -4,8% nell’area urbana. La pianura è l’unica zona in crescita (+4%). In città gli alberghi scendono a 24.
Ristoranti: lieve flessione, ma più occupati
I ristoranti con servizio al tavolo calano del 2% e sono 1.599 a fine 2025. Bergamo città cresce però di quattro unità (361 totali). Tra il 2015 e il 2022 il fatturato della ristorazione è salito del 58,7% e gli addetti del 38,6%, arrivando a oltre 11mila lavoratori.
Fatturato e lavoro: più addetti, stipendi diversi
Tra il 2015 e il 2022 il fatturato degli alberghi è cresciuto del 23,4%, mentre quello delle case vacanza è raddoppiato (+102,2%). Gli addetti aumentano in entrambi i comparti, ma la retribuzione media è più alta negli hotel (21.053 euro) rispetto all’extralberghiero (15.461 euro).
Il presidente della Camera di commercio, Giovanni Zambonelli, sottolinea come l’ospitalità non alberghiera sia in forte espansione, mentre gli hotel stanno investendo per rispondere a una domanda internazionale sempre più attenta a qualità ed esperienze.
