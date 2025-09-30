Burger button
Economia / Bergamo Città
Martedì 30 Settembre 2025

Uso anomalo di contante sotto la lente: la Bergamasca «è a rischio medio alto»

IN LOMBARDIA. La «mappa» della Banca d’Italia, fanno peggio Milano, Mantova e Cremona Riciclaggio, dal 2020 al 2024 sono state in tutto 9.601 le segnalazioni di operazioni sospette.

Luca Bonzanni
Luca Bonzanni
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Le «anomalie nell’uso di contante» al centro dell’ultima relazione dell’Uif della Banca d’Italia
Tradizione e innovazione. Nelle dinamiche del riciclaggio convivono il denaro cash e le criptovalute, tecniche antiche e nuove frontiere della tecnologia. A raccontare questo connubio c’è l’ultima relazione annuale dell’Uif, l’Unità d’informazione finanziaria della Banca d’Italia specializzata nella prevenzione e nel monitoraggio del riciclaggio. Tra le pagine del documento spunta anche una mappa particolare, quella delle «anomalie nell’uso di contante», e Bergamo viene indicata tra le provincie a «rischio medio alto», appena sotto la categoria peggiore (il «rischio alto», segnalato invece in Lombardia tra Milano, Cremona e Mantova). «L’analisi econometrica sviluppata da tempo presso l’Unità d’informazione finanziaria – si legge nel report – ha qualificato la diffusione del contante in base al suo utilizzo, individuando la quota di operatività in contanti da considerare fisiologica (dovuta, cioè, a fattori socio-economici e finanziari come la diffusione di altri strumenti di pagamento e l’offerta di servizi finanziari sul territorio) e quindi isolando la componente anomala, non spiegata da tali fattori, sintomatica di potenziali condotte illecite. Anche nel 2024 gli utilizzi anomali di contante sono maggiormente concentrati nelle province del Centro-Nord».

Il quadro tratteggiato dalla Banca d’Italia nasce dall’analisi incrociata dell’incidenza del ricorso a versamenti in banca o in posta, all’attività dei money transfer, a operazioni ricorrenti attraverso gli sportelli automatici o tramite libretti di risparmio, sino alle ipotesi di «shadow banking»

«Il diffuso utilizzo del contante e l’estensione dell’economia sommersa – è un altro passaggio della relazione – rappresentano criticità molto significative del sistema socio-economico italiano perché riducono la tracciabilità, facilitando il riciclaggio dei proventi di ogni tipo di reato economico».

È un tassello, quello legato al denaro liquido, che s’inserisce nel mosaico più ampio del rischio-riciclaggio. Il monitoraggio periodico di Bankitalia dà conto di quanto spesso s’accendano questi «alert» inviati da istituti di credito, professionisti e pubbliche amministrazioni: tra il 2020 e il 2024, mettendo insieme i rendiconti dell’Uif, in provincia di Bergamo sono state in tutto 9.601 le segnalazioni di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio, una media di oltre 1.900 l’anno.

L’ultimo miglio è allineato, anzi mostra una corsa al rialzo: nei primi sei mesi del 2025 sono state 1.070 le notifiche inviate dalla Bergamasca, in aumento dell’8,4% sul primo semestre 2024. L’incremento recente si legge anche a livello nazionale e regionale; a trascinare verso l’alto le segnalazioni sono anche i casi legati alle criptovalute, a conferma di come l’economia sporca continui a combinare vecchie e nuove tecniche.

