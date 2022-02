Vino, battaglia vinta: niente etichette sul cancro. Il sollievo della filiera

La filiera vitivinicola tira un sospiro di sollievo, dopo la decisione dell’Europarlamento di non introdurre sulle etichette i riferimenti al pericolo di cancro, così come era stato fatto per i pacchetti di sigarette. Nei giorni scorsi le associazioni e i produttori bergamaschi si erano schierati compatti contro la misura in discussione. In Italia il comparto vale 12 miliardi di euro di fatturato e offre opportunità di lavoro a 1,3 milioni di persone, distribuite su tutta la filiera, dalla vigna alla tavola.

La provincia di Bergamo produce ogni anno 45 mila ettolitri di vino, con 2,5 milioni di bottiglie Doc Valcalepio e Terre del Colleoni, 3 milioni di bottiglie Igt, 300 mila spumante Metodo classico e 60 mila bottiglie da mezzo litro di Moscato di Scanzo Docg. Grazie agli emendamenti approvati a Bruxelles, è prevalsa la linea morbida, con l’invito a migliorare l’etichettatura delle bevande alcoliche, aggiungendo informazioni su un consumo moderato e responsabile.