Vola l’export orobico nell’agroalimentare con l’exploit bevande

Mentre il settore agricolo mostra qualche passaggio a vuoto sia come calo sia del numero di aziende, sia nel suo settore di punta, il lattiero-caseario, evidenziato da una decrescita delle consegne di latte, il 2023 diventa invece per Bergamo un anno record sul fronte delle esportazioni dell’agroalimentare.

I numeri dell’export agroalimentare

L’aumento è infatti davvero considerevole confrontandolo con il 2022: +16,8%, con una crescita che è oltre il doppio rispetto a quella della Lombardia (+7,2%) e dell’Italia (+5,8%). Complessivamente l’export agroalimentare orobico ammonta a 1.430 milioni di euro e rispetto alle altre province lombarde, detiene circa il 14% delle esportazioni regionali, confermandosi la seconda provincia dopo Milano, che da sola vale quasi il 30% del valore lombardo.

Sul fronte delle destinazioni internazionali invece, circa il 70% dell’export agroalimentare bergamasco si dirige verso 10 Paesi. Tra questi,in testa, gli Usa con una quota pari a 24%, sono il primo Paese. A seguire si trovano Francia (12,8%), Olanda (8%), Germania (7,6%), Regno Unito (4,5%), Spagna (3,8%), Svizzera (3,5%), Belgio (2,6%), Polonia (1,9%) e Cina (1,3%).

L’ottimo andamento provinciale si spiega sia con la spiccata crescita dell’industria alimentare e delle bevande (per un +17,9% complessivo) che con quella più contenuta registrata dal settore primario (+7,5%). A fare la differenza è soprattutto l’industria delle bevande, che rappresenta oltre la metà delle esportazioni del settore, ed è aumentata del +31,7% rispetto a un anno prima. Bergamo risulta in questo ambito la prima provincia lombarda per valore esportato, con naturalmente il potente traino del gruppo Sanpellegrino con miliardi di bottiglie di acqua minerale e bibite esportati nel mondo, e altri brand locali importanti.

Complessivamente invece l’industria alimentare ha registrato una variazione del +3,9%. A pesare maggiormente sono la crescita delle esportazioni di altri prodotti alimentari (+10,8%), dei prodotti delle industrie lattiero-casearie (+10,8%) e di frutta e ortaggi lavorati (+7,2%). In calo invece la carne lavorata e i prodotti da forno e farinacei, che rappresentano però soltanto il 15% dell’export agroalimentare.

Tornando ai dati sulla produzione lattiero-casearia, scontano parzialmente la forte riduzione dei prezzi del latte: a Bergamo tra gennaio e novembre 2023 le consegne di latte hanno avuto un lieve calo (-0,3%) rispetto all’anno precedente. Segno meno anche per la demografia di settore: le imprese bergamasche attive nell’agricoltura, silvicoltura e pesca erano infatti 4.834 nel 2022, e l’anno dopo sono calate di 68 unità, confermando una tendenza strutturale in corso da molti anni. Positivo invece l’andamento complessivo grazie ai risultati molto positivi del comparto suinicolo e di quello vitivinicolo, mentre il lattiero-caseario, le carni bovine e il cerealicolo sono in territorio negativo.

Sigle agricole soddisfatte

«Il record del nostro export agroalimentare è una notizia positiva per il comparto – sottolinea il presidente di Coldiretti Bergamo Gabriele Borella -. Sicuramente influisce il fatto che la nostra agricoltura è fortemente orientata verso la qualità e l’identità delle produzioni. Bel segnale per il made in Italy, ma visto che c’è “fame” di nostri prodotti nel mondo, è necessario sostenere le realtà orientate alla conquista di nuovi mercati e quelle che stanno lavorando per rafforzarsi. Inoltre, per assicurare un futuro ai giovani che vogliono scommettere sulla terra servono invece interventi urgenti e mirati in modo da garantire un ricambio generazionale».