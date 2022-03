Escalation mercenaria, pessimi segnali

Ieri, sedicesimo giorno, abbiamo dovuto prendere atto che non sarà breve e sarà ancor più sanguinosa di quanto avevamo temuto. È stato il giorno dei cattivi segnali, delle nuvole che dopo tanto incombere hanno scaricato fulmini. Avevamo detto che le trattative, in Bielorussia come in Turchia, sembravano soprattutto stratagemmi per guadagnare tempo, e che il passare del tempo, che nelle cancellerie è un attrezzo diplomatico, sul campo di battaglia diventa uno sprone alla crudeltà. Infatti. I russi approfittano della schiacciante superiorità aerea per sistemarsi intorno a Kiev: piazzano le artiglierie e organizzano i convogli dei rifornimenti, segno che l’assalto alla capitale è in via di definizione, se non imminente. Non solo: le bombe cominciano a cadere anche sulle città e sugli aeroporti dell’Ovest dell’Ucraina, quelli relativamente sicuri fino a pochissimi giorni fa.