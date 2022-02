La tattica dello «zar», un passo alla volta

In altre parole, il muro contro muro prosegue. E se l’Occidente a trazione americana sfoggia compattezza e solidarietà con l’Ucraina, la Russia insiste nella tattica che ha seguito finora: fare un passo e, intanto, far capire quale potrebbe essere il prossimo, ancora più lungo. Lo si è visto bene con il riconoscimento delle due Repubbliche del Donbass da parte della Russia: la decisione finale di Putin è stata preceduta da una lunga serie di pronunciamenti di politici minori, dichiarazioni di personaggi di medio calibro, istanze di partiti, appelli di movimenti che avevano il compito di preparare il terreno e di far capire (agli Usa e all’Europa) che cosa sarebbe ancora potuto succedere. A riconoscimento avvenuto, ecco il «trucco» successivo. Donetsk e Lugansk, le Repubbliche appena riconosciute, pretendono di estendere la propria autorità su tutto il territorio delle corrispondenti regioni, che però sono ancora in parte sotto il controllo del governo di Kiev. Ed ecco i primi politici russi che dicono: bisognerà parlarne, non adesso ma più avanti il problema andrà risolto, e così via. Fanno intravvedere, quindi, l’ipotesi di un’ulteriore espansione della presenza russa in Ucraina. E quella sì che sarebbe un’invasione.

Usa ed Europa, dicevamo, mostrano coesione nel condannare la Russia e giudicano indispensabile reagire con le sanzioni. Anche perché Biden, a nome di tutti, dice che sarà difeso con le armi «ogni centimetro di territorio della Nato», quindi non l’Ucraina che nella Nato non è, quindi nessuno andrà a combattere per lei. Ma le sanzioni sono a loro volta questione complicata. Pare, ad esempio, che sia stato proprio il nostro Mario Draghi a far notare che colpire il settore energetico russo, in un’Europa che dipende dal gas russo per il 41% dei propri consumi, sarebbe stato un atto di vero masochismo. Così la Germania ha chiuso un gasdotto che non era mai stato aperto, e l’attenzione si è rivolta alle banche e alle finanzarie russe, come pure agli oligarchi che hanno investito nei nostri Paesi.