La verità nei conflitti tra censure e propaganda: quando vince la realtà

La notizia è un fatto che si staglia dall’andamento ordinario della realtà. I giornalisti chiamati a raccontarla raramente sono spettatori diretti di quel fatto e devono ricostruirlo affidandosi a testimoni credibili. È un lavoro a rischio di inciampi, non per la malafede dei cronisti come molti credono ma proprio perché l’affidabilità di chi assiste all’evento non è sempre a tenuta stagna e la verifica ha tempi stretti: soprattutto nei quotidiani, la scrittura di un articolo deve avvenire in un arco di poche ore e non di giorni. In un conflitto poi l’attività del reporter è ancora più complicata perché le zone dove avvengono i fatti possono non essere accessibili per ragioni di sicurezza.