Aggredisce ragazzina e rapina donna, era uscito dal carcere da 48 ore

Il giovane, ex tatuatore, deve rispondere di violenza sessuale su minore, tentato furto con strappo e rapina. Nella mattinata del 12 luglio è comparso in direttissima, dove si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice Donatella Nava ha convalidato l’arresto chiesto dal pm Carmen Santoro e ha disposto il carcere.