Cronaca / Hinterland
Venerdì 30 Gennaio 2026

All’aeroporto di Orio al Serio il Winter Games Express

LA CURIOSITÀ. Il treno di cioccolato da record in esposizione allo scalo bergamasco fino al 20 febbraio.

Matteo Mosconi
Matteo Mosconi

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il treno di cioccolato, in esposizione a Orio
Il treno di cioccolato, in esposizione a Orio

Orio al Serio

Dopo aver conquistato il Guinness World Record come Longest Chocolate Sculpture, il Winter Games Express prosegue il suo viaggio simbolico e approda all’aeroporto di Orio al Serio, dove resterà in esposizione fino al 20 febbraio.

Con i suoi 55,27 metri di lunghezza e 28 quintali di cioccolato, il treno di cioccolato più lungo del mondo accoglierà passeggeri e visitatori all’interno dello scalo, trasformando l’aeroporto in uno spazio espositivo d’eccezione in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

La presentazione del progetto
La presentazione del progetto

«Siamo felici e orgogliosi di ospitare un’opera da record, permettendo a migliaia di persone di ammirarla. Un simbolo dell’eccellenza artigianale, una forma di cooperazione internazionale e uno straordinario esempio di solidarietà», ha dichiarato Giovanni Sanga, presidente di Sacbo, ricordando anche la presenza in aerostazione dei volontari dell’Associazione Cure Palliative.

Nonostante metta l’acquolina in bocca ai passeggeri, il treno non è consumabile perché ha una “destinazione” solidale da raggiungere

Un progetto solidale

L’esposizione, allestita nell’area pubblica dell’aerostazione, rafforza infatti la dimensione solidale dell’iniziativa. Nonostante metta l’acquolina in bocca ai passeggeri, il treno non è consumabile perché ha una «destinazione» solidale da raggiungere. Durante il periodo di mostra sarà possibile acquistare tavolette di cioccolato solidali: l’intero ricavato sarà devoluto all’Associazione Cure Palliative Odv-Ets di Bergamo e al St. Michael Hospice di Santa Venera (Malta), trasformando il record mondiale in un aiuto concreto per persone e famiglie fragili.

Il Winter Games Express è infatti un progetto corale nato dalla collaborazione tra realtà italiane e maltesi e inserito nel programma delle Cultural Olympiad promosse da Regione Lombardia. Alla sua realizzazione hanno contribuito maestri pasticceri, cioccolatieri e studenti di scuole alberghiere e centri di formazione professionale, coinvolti in tutte le fasi di progettazione e produzione dell’opera.

«Questo treno non è solo un record, ma il simbolo concreto di ciò che può nascere quando competenze e visione internazionale lavorano insieme», ha spiegato Andrew Farrugia, docente dell’Institute of Tourism Studies di Malta e ideatore del progetto. «Portarlo in un aeroporto internazionale significa far viaggiare questa storia ancora più lontano».

Il cioccolato utilizzato, fornito da Belcolade Puratos, è certificato Cacao Trace e, al termine dell’esposizione, verrà recuperato e riutilizzato in ambito agricolo, riducendo l’impatto ambientale del progetto

Un concetto ribadito anche da Andrea Bonati, presidente del Consorzio Artigiani Pasticceri Bergamaschi e coordinatore dell’iniziativa: «Winter Games Express dimostra quanto sia potente il fare rete tra professionisti, scuole, istituzioni e imprese. L’aeroporto è il luogo ideale per raccontare questo lavoro collettivo a un pubblico ampio e internazionale».

Un progetto sostenibile

Grande attenzione è stata riservata anche alla sostenibilità: il cioccolato utilizzato, fornito da Belcolade Puratos, è certificato Cacao Trace e, al termine dell’esposizione, verrà recuperato e riutilizzato in ambito agricolo, riducendo l’impatto ambientale del progetto.

Con l’arrivo all’Aeroporto di Milano Bergamo, il Winter Games Express continua così a raccontare una storia di collaborazione internazionale, formazione dei giovani, responsabilità sociale e passione artigianale, offrendo a migliaia di viaggiatori l’occasione di ammirare da vicino un Guinness World Record e di partecipare a un’iniziativa che unisce eccellenza e solidarietà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Orio al Serio
Bergamo
Milano
Intrattenimento (generico)
storia
Economia, affari e finanza
Turismo, Tempo libero
Sociale
Questioni sociali (generico)
Arte, cultura, intrattenimento
Giovanni Sanga
Andrew Farrugia
Andrea Bonati
Sacbo
St. Michael Hospice
regione lombardia
Institute of Tourism Studies
Consorzio Artigiani Pasticceri Bergamaschi
Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026