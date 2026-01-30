All’aeroporto di Orio al Serio il Winter Games Express

Dopo aver conquistato il Guinness World Record come Longest Chocolate Sculpture, il Winter Games Express prosegue il suo viaggio simbolico e approda all’aeroporto di Orio al Serio, dove resterà in esposizione fino al 20 febbraio.

Con i suoi 55,27 metri di lunghezza e 28 quintali di cioccolato, il treno di cioccolato più lungo del mondo accoglierà passeggeri e visitatori all’interno dello scalo, trasformando l’aeroporto in uno spazio espositivo d’eccezione in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

La presentazione del progetto «Siamo felici e orgogliosi di ospitare un’opera da record, permettendo a migliaia di persone di ammirarla. Un simbolo dell’eccellenza artigianale, una forma di cooperazione internazionale e uno straordinario esempio di solidarietà», ha dichiarato Giovanni Sanga, presidente di Sacbo, ricordando anche la presenza in aerostazione dei volontari dell’Associazione Cure Palliative.

Nonostante metta l’acquolina in bocca ai passeggeri, il treno non è consumabile perché ha una “destinazione” solidale da raggiungere

Un progetto solidale

L’esposizione, allestita nell’area pubblica dell’aerostazione, rafforza infatti la dimensione solidale dell’iniziativa. Nonostante metta l’acquolina in bocca ai passeggeri, il treno non è consumabile perché ha una «destinazione» solidale da raggiungere. Durante il periodo di mostra sarà possibile acquistare tavolette di cioccolato solidali: l’intero ricavato sarà devoluto all’Associazione Cure Palliative Odv-Ets di Bergamo e al St. Michael Hospice di Santa Venera (Malta), trasformando il record mondiale in un aiuto concreto per persone e famiglie fragili.

Il Winter Games Express è infatti un progetto corale nato dalla collaborazione tra realtà italiane e maltesi e inserito nel programma delle Cultural Olympiad promosse da Regione Lombardia. Alla sua realizzazione hanno contribuito maestri pasticceri, cioccolatieri e studenti di scuole alberghiere e centri di formazione professionale, coinvolti in tutte le fasi di progettazione e produzione dell’opera.

«Questo treno non è solo un record, ma il simbolo concreto di ciò che può nascere quando competenze e visione internazionale lavorano insieme», ha spiegato Andrew Farrugia, docente dell’Institute of Tourism Studies di Malta e ideatore del progetto. «Portarlo in un aeroporto internazionale significa far viaggiare questa storia ancora più lontano».

Il cioccolato utilizzato, fornito da Belcolade Puratos, è certificato Cacao Trace e, al termine dell’esposizione, verrà recuperato e riutilizzato in ambito agricolo, riducendo l’impatto ambientale del progetto Un concetto ribadito anche da Andrea Bonati, presidente del Consorzio Artigiani Pasticceri Bergamaschi e coordinatore dell’iniziativa: «Winter Games Express dimostra quanto sia potente il fare rete tra professionisti, scuole, istituzioni e imprese. L’aeroporto è il luogo ideale per raccontare questo lavoro collettivo a un pubblico ampio e internazionale».

Un progetto sostenibile