Borse, vestiti e giocattoli, 50 mila «falsi» sequestrati a Orio: alleanza Comune-Dogane contro la contraffazione

Sono circa 50mila i «pezzi» contraffatti, per un valore che si aggira intorno al milione e mezzo di euro, sequestrati dagli uomini dell’agenzia delle Dogane in servizio allo scalo di Orio al Serio nel 2022. La metà sono capi di abbigliamento, il 20% giocattoli, e il resto cosmetici e apparecchi elettronici. I dati non sono ancora quelli definitivi, ma danno un’idea di quale sia il peso del fenomeno. Gli oggetti contraffatti hanno anche «dei rischi per la salute, oltre a danneggiare l’economia e le aziende», ha rilevato Maria Preiti, direttore territoriale per la Lombardia dell’agenzia delle Dogane e monopoli. Per contrastare i «falsi», è stato appena firmato un apposito Protocollo d’intesa con il Comune di Bergamo, il primo in Italia con varie linee di attività.