Cerca di abusare di una donna alle 10 di mattina: 17enne in manette a Seriate

«Mentre mi aggrediva ho pensato a mia figlia 15enne, ho immaginato che poteva esserci lei al mio posto. E così mi è salita l’adrenalina: ho cominciato a prenderlo a calci e pugni e alla fine sono riuscita a liberarmi e a scappare. Lui si è allontanato in direzione opposta». Così un’impiegata 36enne di Seriate racconta come è scampata a uno stupro lunedì mattina 21 ottobre nella zona della chiesa di Paderno , all’interno del sottopasso che da via Piave a Seriate porta alla zona dell’aeroclub di Orio al Serio, a circa mezzo chilometro dall’abitazione della vittima.

L’arresto

«Erano le 10, ero a spasso col cane, un cucciolo di razza beagle, ed ero al telefono con una collega – racconta la vittima –. Quel ragazzo l’avevo intravisto nei giorni precedenti quando portavo il cane al parchetto dietro casa. Mi era rimasto impresso perché, nonostante la pioggia indossava le ciabatte infradito e un gilet. Ma non avevo prestato molta attenzione, perché mi sembrava molto giovane per rappresentare un pericolo e perché io ero spesso al telefono per lavoro ed ero concentrata sulla conversazione . Col senno di poi posso dire che nei giorni precedenti sembrava che tentasse di avvicinarmi e che si allontanasse quando arrivava gente».

Lunedì mattina, la 36enne sceglie di non andare al solito parchetto e per la sua passeggiata col cane punta verso l’aeroclub, in direzione opposta. «Mi sono diretta verso i fiumi, dove ci sono le villette a schiera – ricorda l’impiegata –. Dopo la chiesa di Paderno ho notato che era lì. Sono entrata nel sottopasso e me lo sono visto dietro. Così mi sono fermata in maniera brusca. Passava gente e quindi lui non si è avvicinato. Uscita dal tunnel, mi sono fermata in un prato a parlare con alcune signore».