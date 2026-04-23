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Cronaca / Hinterland Giovedì 23 Aprile 2026

Coinvolto in un incidente in moto a Seriate, era ricercato: finisce in cella

IL FATTO. L’uomo, 34 anni, era anche senza patente e irregolare in Italia: dimesso dall’ospedale, è stato portato in carcere.

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Coinvolto in un incidente in moto a Seriate, era ricercato: finisce in cella

Seriate

È rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida della sua moto e dagli accertamenti è emerso che era senza patente, irregolare sul territorio nazionale, colpito da un provvedimento di espulsione e infine ricercato per l’esecuzione di una pena detentiva per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Per questo nei giorni scorsi un extracomunitario di 32 anni è stato tratto in arresto dalla polizia locale di Seriate.

Gli agenti, coordinati dalla comandante Samanta Zacconi, erano intervenuti per un sinistro stradale con feriti avvenuto sul territorio comunale di Seriate e che aveva coinvolto un’autovettura e un motociclo. Ad avere la peggio era stato proprio il conducente del mezzo a due ruote, soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale Bolognini per le cure necessarie. Nel corso degli accertamenti effettuati dagli agenti è poi emerso che lo stesso motociclista di 34 anni, era appunto privo di patente di guida e non in regola con i documenti di soggiorno sul territorio nazionale.

Era ricercato

Dai successivi controlli è inoltre risultato destinatario del provvedimento di espulsione e ricercato per l’esecuzione di una pena detentiva per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine delle cure mediche e dopo le dimissioni del ferito, la polizia locale ha dato esecuzione all’ordine di carcerazione, procedendo all’accompagnamento dell’uomo in carcere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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