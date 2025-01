Donna accoltellata dal marito a Seriate, l’uomo già denunciato per maltrattamenti

Il romeno di 48 anni arrestato a Seriate per aver aggredito brutalmente e ferito la moglie con diverse coltellate inferte con un coltello da cucina, era stato denunciato in passato dalla donna per maltrattamenti in famiglia e aveva terminato di essere sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento il primo ottobre 2024, anche a seguito della remissione di querela da parte della 39enne.