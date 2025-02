Donna investe con l’auto un pitone reale a Curno, il serpente ferito si dilegua

Il pitone è scappato nonostante la ferita

Il pitone è un serpente di grandi dimensioni che non vive alle nostre latitudini, non è velenoso, ma strangola la preda per sfamarsi e solitamente non attacca l’uomo. Dell’episodio è stato informato anche il sindaco di Curno, Andrea Saccogna: «Nessun cittadino in questi giorni ha denunciato la scomparsa il rettile, un’ipotesi plausibile è che qualcuno lo abbia abbandonato perché non possedeva i permessi necessari per detenerlo legalmente».