«Gratitudine per aver conosciuto Ivan». Chiesa gremita ai funerali del 32enne

«Per noi cristiani non esiste il destino ma il progetto di Dio. Grazie Signore per averci fatto conoscere e amare il nostro Ivan». Così il parroco don Raffaele Cuminetti durante l’ultimo saluto al 32enne Ivan Cattaneo, che sabato pomeriggio è morto in un incidente stradale a Rovereto.

L’incidente

Cattaneo amava andare in moto e proprio mentre viaggiava in sella alla sua «Honda Cbr 1000» sabato scorso verso le 13,45 è uscito di strada all’altezza di una curva dopo l’uscita dalla galleria di Tierno in direzione Rovereto e si è schiantato contro il guardrail. Il personale sanitario è arrivato con l’elisoccorso, ha cercato di rianimarlo ma le gravi le ferite riportate dal 32enne nell’urto violento contro il guardrail non gli hanno dato scampo. La tragedia è stata vissuta in prima persona da due compagni di viaggio di Cattaneo, anche loro in sella alle proprie moto.