Grave incidente a Stezzano, un 33enne morto e quattro feriti

Un grave incidente si è verificato a Stezzano sulla ex statale 470 , la Tangenziale Sud, intorno alle 13.30 di venerdì 14 febbraio. Cinque auto sono rimaste coinvolte nella carambola non lontano dalla rotatoria d’accesso al centro commerciale Le due Torri.

Muore un 33enne

La dinamica dell’incidente mortale

Le condizioni dei feriti

Ferita in maniera non grave la sorella del 33enne che è stata estratta dall’auto, ridotta a una carcassa, dai vigili del fuoco di Dalmine, che hanno raggiunto velocemente il luogo dell’incidente perché si trovavano nella zona per intervenire su un incendio a Spirano. La donna è stata trasferita all’ospedale di Bergamo in elisoccorso con diverse fratture agli arti, ma non è in pericolo di vita.