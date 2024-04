Il cordoglio di sanitari e pazienti per Piccinelli, il medico morto nel torrente

Il dottore, in vacanza a Lizzola con la moglie, nel pomeriggio di Pasqua aveva deciso di andare a pescare. Purtroppo per un incidente o per un malore è caduto nel torrente ed è morto . Il corpo oramai senza vita è stato ritrovato nel torrente, prima di mezzanotte dalle squadre di soccorso che si sono mobilitate, dopo essere state allertate dalla moglie del medico, preoccupata perché non era rientrato per cena.