Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland
Lunedì 10 Novembre 2025

Il rap, i bolidi, i film. Passioni e amicizia di Clinton e Dennis, ventenni morti nello schianto a Stezzano

GLI AMICI. I due giovani abitavano a Gessate, nel Milanese. L’ultima notte insieme e il mistero su dov’erano diretti. Nati a Melzo e Lodi, a Gorgonzola lavoro e formazione.

Fabio Conti
Fabio Conti
Redattore
La Mercedes Cla 200d completamente distrutta nel frontale di domenica 9 novembre sulla tangenziale Sud a Stezzano
La Mercedes Cla 200d completamente distrutta nel frontale di domenica 9 novembre sulla tangenziale Sud a Stezzano
(Foto di Colleoni)

Stezzano

Clinton Sala era nato 23 anni fa all’ospedale di Melzo, nel Milanese. Dennis Cannatà era di due anni più giovane: era nato nel 2003 all’ospedale di Lodi. Ma entrambi abitavano da anni a Gessate, centro di quasi diecimila abitanti della Martesana, in provincia di Milano, dove si

Dennis Cannatà
Dennis Cannatà
(Foto di dal profilo social su Facebook)

erano trasferite le loro famiglie di origine albanese. Legatissimi nella loro giovane vita, ne hanno condiviso anche gli ultimi istanti, fino a quando la Mercedes Cla 200d guidata da Clinton è finita, sembra in fase di sorpasso, contro il Berlingo che arrivava dalla direzione opposta. Clinton è morto sul colpo, Dennis poco dopo, appena arrivato in ambulanza, in condizioni disperate, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Ghali, video giochi e bolidi

Dove stessero andando poco dopo le 7 di domenica mattina ancora non è stato chiarito: poco cambia questo dettaglio, infatti, ai fini della ricostruzione dei fatti, che domenica ha visto impegnati per tutta la giornata i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della

Clinton Sala
Clinton Sala
(Foto di Da Facebook)

compagnia di Bergamo e i loro colleghi della stazione di Stezzano. A guardare la direzione della loro Mercedes, probabilmente non a casa: per raggiungere Gessate avrebbero dovuto infatti imboccare l’autostrada A4 in direzione di Milano al casello di Dalmine, che nel punto della tangenziale Sud dove si sono schiantati avevano però – anche se soltanto da poche centinaia di metri – già superato. Forse da quella barriera vi erano invece appena usciti e avevano quindi imboccato la tangenziale diretti verso Seriate. E che i due giovani che domenica prima dell’alba hanno condiviso la morte fossero grandi amici emerge soprattutto dai loro social, dove condividevano alcune foto (come quelle che pubblichiamo qui accanto) – non molte, per la verità, perlomeno visibili ai «non amici» virtuali – di momenti di spensieratezza. Clinton per esempio pubblicava foto di auto veloci e grigliate con gli amici. E poi qualche accenno alle passioni per gli sport – soprattutto il calcio e il basket –, per la musica rap – in particolare Ghali e Dark Polo Gang –, per i film di Harry Potter e per i videogiochi. Di professione era tecnico manutentore in un’azienda specializzata nell’erogazione di servizi per l’antincendio e la sicurezza sul lavoro, la «N2O» di Gorgonzola, cittadina milanese che confina con Gessate.

Leggi anche

Gli studi a Gorgonzola

Poche sui social anche le fotografie dell’amico Dennis Cannatà: soltanto qualche decina di amici su Facebook – tra i quali appunto Clinton – e qualche informazione sulla sua formazione scolastica su Linkedin, in particolare il fatto di aver frequentato per quattro anni, dal 2019 al 2022, l’«Accademia formativa Martesana», che si trova anch’essa a Gorgonzola, dove propone corsi di formazione professionale in diversi ambiti. Le salme dei due giovani sono già state restituite ai familiari, che probabilmente oggi organizzeranno l’ultimo saluto per questi due ragazzi uniti nella vita e purtroppo anche nella morte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stezzano
Bergamo
Gessate
Gorgonzola
Lodi
Melzo
Milano
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Tempo libero
automobili
Arte, cultura, intrattenimento
cinema
Lavoro
Salute, Sicurezza sul lavoro
Clinton Sala
Dennis Cannatà