Il rap, i bolidi, i film. Passioni e amicizia di Clinton e Dennis, ventenni morti nello schianto a Stezzano

Ghali, video giochi e bolidi

Clinton Sala

(Foto di Da Facebook)

compagnia di Bergamo e i loro colleghi della stazione di Stezzano. A guardare la direzione della loro Mercedes, probabilmente non a casa: per raggiungere Gessate avrebbero dovuto infatti imboccare l’autostrada A4 in direzione di Milano al casello di Dalmine, che nel punto della tangenziale Sud dove si sono schiantati avevano però – anche se soltanto da poche centinaia di metri – già superato. Forse da quella barriera vi erano invece appena usciti e avevano quindi imboccato la tangenziale diretti verso Seriate. E che i due giovani che domenica prima dell’alba hanno condiviso la morte fossero grandi amici emerge soprattutto dai loro social, dove condividevano alcune foto (come quelle che pubblichiamo qui accanto) – non molte, per la verità, perlomeno visibili ai «non amici» virtuali – di momenti di spensieratezza. Clinton per esempio pubblicava foto di auto veloci e grigliate con gli amici. E poi qualche accenno alle passioni per gli sport – soprattutto il calcio e il basket –, per la musica rap – in particolare Ghali e Dark Polo Gang –, per i film di Harry Potter e per i videogiochi. Di professione era tecnico manutentore in un’azienda specializzata nell’erogazione di servizi per l’antincendio e la sicurezza sul lavoro, la «N2O» di Gorgonzola, cittadina milanese che confina con Gessate.