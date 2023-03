Incidente sull’A4 tra Seriate e Bergamo, tre giovani feriti: lunghe code in mattinata. Ancora traffico anche sull’Asse

Lunghe code in direzione Milano sull’autostrada A4 per un incidente, non grave, avvenuto nella mattinata di lunedì 27 marzo. Lo scontro tra due auto è avvenuto nel tratto tra Seriate e Bergamo e ha coinvolto almeno tre persone . I feriti, due ragazze di 20 e 24 anni e un giovane di 25 anni, sono stati soccorsi in codice giallo e ricoverati all’ospedale di Seriate: almeno tre le ambulanze sopraggiunte sul luogo dell’impatto poco prima delle 9. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Inevitabili le ripercussioni sul traffico: si registrano code da Oriocenter fino a Seriate/Cassinone . La viabilità è ripresa regolarmente intorno alle 10.30.