Incidente a Zanica, tre feriti: viabilità in tilt, riaperta la Statale 42

Un incidente sulla strada statale 42 ha mandato in tilt il traffico nella mattinata di giovedì 28 settembre. La statale è stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni fino alle 10.30.

Lo scontro, avvenuto poco prima delle 7, ha coinvolto un mezzo pesante e due auto e tre persone risultano ferite, di cui due in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Si tratta di un giovane di 22 anni, di una donna di 34 e di un uomo di 48 anni: i primi due erano alla guida delle due auto coinvolte, mentre il 48enne è l’autista del camion. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, avvenuto al chilometro 21 della statale 42, in territorio di Zanica: sul posto sono stati inviati i soccorsi con tre ambulanze e un’auto medica oltre alla Polizia stradale di Bergamo e ai Vigili del fuoco. I due automobilisti sono stati trasferiti all’ospedale Papa Giovanni XXIII, l’autotrasportatore all’Humanitas Gavazzeni.