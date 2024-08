Leopardo delle nevi, fiocco rosa alle Cornelle: cucciola curata per un problema agli arti

La piccola, non ancora visibile al pubblico, si unirà presto alle 120 specie di animali provenienti da tutto il mondo ospitate in struttura. Nei primi giorni dopo la nascita, mamma Luna è rimasta sempre vicina alla sua piccola, permettendo ai veterinari del Parco di visitarla solo una settimana dopo, per controllare il suo stato di salute e registrarne il peso.

La madre Luna, nata in una struttura inglese, e il padre Askar, in Germania, fanno parte del programma Eep a cui aderiscono le strutture zoologiche Eaza (European Association of Zoos and Aquaria), all’interno delle quali sono ospitati un totale di 185 esemplari. I leopardi delle nevi sono una specie a forte rischio estinzione per la caccia, la perdita di habitat e i cambiamenti climatici; il numero delle nascite si aggira intorno ai 15 soggetti e il parco di Valbrembo è una delle tre strutture italiane dove i leopardi delle nevi possono riprodursi.