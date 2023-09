Manutenzione aerei, inaugurata l’accademia di Azzano: 10 milioni da Ryanair e 250 nuovi posti di lavoro

L’accademia di formazione aeronautica AEA - Aircraft Engineering Academy ha inaugurato venerdì 15 settembre la nuova sede in via Emilia 6 ad Azzano San Paolo, in prossimità dell’aeroporto di Orio al Serio. AEA è la prima accademia per la formazione di tecnici manutentori aeronautici. Nata per volontà della società di manutenzione aeronautica SEAS - South East Aviation Services (specializzata nella manutenzione di aerei e in esclusiva della flotta Ryanair sul territorio italiano) di cui è presidente e amministratore delegato Alessandro Cianciaruso, AEA ha completato il trasferimento della sede precedente situata a Sommacampagna (Verona).

Il taglio del nastro La nuova dislocazione permette di accorpare il centro accademico con il polo di manutenzione aeronautica gestito da Seas, presente sull’aeroporto di Bergamo con 5 hangar, che rappresenta la più importante base manutentiva del sud Europa a supporto della compagnia aerea Ryanair. La nuova struttura di AEA dispone di una superficie di 2.000 metri quadrati, che permette di ospitare 4 aeromobili executive per le esercitazioni pratiche e 4 laboratori didattici, garantendo la presenza contemporanea di 100 candidati, i quali, al termine del percorso formativo, sono destinati all’assunzione e ad entrare nell’organico della controllante Seas.

Polo specializzato

Un milione di euro il valore dell’investimento programmato per sostenere il progetto della nuova sede di AEA, che ha voluto rappresentare, fin dalla sua fondazione nel 2018, la risposta di SEAS alla domanda europea di tecnici altamente qualificati. «Con l’apertura della nuova sede di AEA, il corso formativo accademico si colloca nell’area intorno all’aeroporto di Bergamo creando un polo specializzato nella manutenzione aeronautica che sviluppa le competenze richieste in numero sempre crescente dal settore del trasporto aereo e richiama importanti investimenti, facendolo diventare un punto di riferimento a livello nazionale – dichiara Alessandro Cianciaruso, presidente AEA – Questa inaugurazione segue di una settimana l’annuncio del nuovo Istituto delle Professioni Aeronautiche “Lindbergh Aviation Academy», scuola superiore che avvierà il ciclo di lezioni nel settembre 2024 per offrire un livello di formazione propedeutico allo svolgimento delle varie tipologie di professioni collegate al mondo dell’aviazione».

Ryanair investe 10 milioni

Ryanair ha annunciato di aver investito 10 milioni di euro nella nuova Aircraft Engineering Academy (AEA). Questa struttura all’avanguardia si rivolge a oltre 1.000 studenti di meccanica/ingegneria, fornendo una formazione di eccellenza attraverso una combinazione di workshop ed esperienza pratica.

L’apertura della nuova Aircraft Engineering Academy (AEA) offre ai giovani un’opportunità di impiego di tecnico aeronautico qualificato altamente retribuito nella base di Bergamo di Ryanair e in tutto il network della compagnia, seguendo la crescita del vettore che si è posto l’obiettivo di trasportare 300 milioni di passeggeri all’anno entro il 2034. L’annuncio di oggi segue il lancio dell’operativo invernale 23/24 di Ryanair all’inizio di questa settimana, che vedrà la compagnia aerea aggiungere 2 nuovi aeromobili, 10 nuove rotte internazionali e 60 nuovi posti di lavoro per Milano questo inverno.

Alcuni alunni dell’accademia Il Director of Engineering di Ryanair, Richard Lewis, ha dichiarato: «In qualità di compagnia aerea numero 1 in Italia, siamo lieti di annunciare l’apertura della nuova Aircraft Engineering Academy da 10 milioni di euro di Ryanair a Bergamo, che offre agli aspiranti tecnici aeronautici l’opportunità di avvalersi della nostra formazione di eccellenza e di lavorare con Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa, mentre continuiamo a far crescere la nostra flotta, con 390 aeromobili 737 in ordine, e il nostro traffico con l’obiettivo di trasportare oltre 300 milioni di ospiti all’anno entro il 2034».

«L’apertura della nuova sede AEA a Bergamo – ha aggiunto Alessandro Cianciaruso – non solo fornisce un centro per la manutenzione specializzata degli aeromobili e lo sviluppo di giovani professionisti dell’aviazione che vengono formati per diventare ingegneri con Ryanair, la compagnia aerea n. 1 in Europa, ma crea anche oltre 250 nuovi posti di lavoro per la regione e attrae ulteriori investimenti, rendendola un punto di riferimento a livello nazionale».

La cerimonia